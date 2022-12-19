НБА представила подборку лучших моментов Джулиуса Рэндла в текущем сезоне
НБА представила подборку лучших моментов бигмена «Никс» Джулиуса Рэндла в текущем сезоне.
Рэндл в 30 матчах сезона набирает 22,5 очка, 9,1 подбора и 3,6 передачи в среднем за игру.
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