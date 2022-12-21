Джонатан Куминга: «Кобе сказал мне: «Продолжай работать»

Форвард « » рассказал о том, как встретил Кобе Брайанта в Барклайс-Центре на матче « » незадолго до его смерти.

«Он узнал, кто я такой, и сказал мне: «Я немного наблюдал за тобой. Продолжай работать, парень». Тем летом мы планировали потренироваться, а потом случилось то, что случилось», – признался Куминга.

В сезоне-2019/20 Куминга выступал за школу Патрика в Нью-Джерси. Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолета.

Пятнадцать лет назад Кобе Брайант набрал 81 очко в одном матче. За это его одновременно ненавидели и обожали

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