«Гориллы не водятся в пустыне». Ламар Одом считает талисмана «Санз» расистским

Двукратный чемпион НБА в составе считает, что нужно перестать использовать гориллу в качестве талисмана команды, так как это является расизмом.

«Гориллы не водятся в пустыне. Там можно найти лишь кактус. Что самое безумное, недавно они пытались сделать это, но фанаты не захотели ничего менять, потому что им все нравится. Удивлен, почему Крис Пол ничего не говорит по этому поводу», – заявил Одом.

Недавно владелец «Санз» Роберт Сарвер решил продать принадлежащие ему акции клуба после того, как НБА уличила его в расизме и сексизме по отношению к работникам.

НБА вынудила еще одного владельца продать клуб. Единственное место, где миллиардерам указывают на их моральный облик