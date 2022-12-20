Яннис Сферопулос – Майку Джеймсу: «Если защита ограничивает игрока в течение 40 минут, значит, она работает»

Бывший главный тренер « » и тель-авивского « », вице-президент Совета главных тренеров Евролиги Яннис Сферопулос не согласился с лидером «Монако» .

Недавно Джеймс раскритиковал «Альбу» за примененную против него защиту box-and-one в матче 14-го тура Евролиги, назвав ее «плохой стратегией». «Монако» победил броском под сирену (92:89).

« » играет лучше, они находятся в выше в турнирной таблице. Как «Альбе» бороться с командой такого уровня? Нельзя действовать прямолинейно, необходимо найти другой способ игры. Это работало. Не важно, 20, 30 или 40 минут.

Тренер должен делать то, во что он верит. Он посчитал, что так его команда может выиграть. Он принял верное решение, потому что они боролись за победу до конца. Если защита box-and-one ограничивает игрока в течение 40 минут, значит, это работает», – сказал Сферопулос.

Box-and-one представляет собой гибрид зонной и личной защиты. Четыре игрока во время оборонительного владения встают в зону, а пятый персонально опекает лидера соперника. Такая тактика используется в основном на школьном уровне.

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