Евролига. «Фенербахче» – «Баскония», «Партизан» примет «Анадолу Эфес» и другие матчи

Сегодня в рамках 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги пройдут пять матчей.

Лидер розыгрыша турецкий «Фенербахче» дома сыграет с испанской «Басконией».

Сербский «Партизан» примет действующего чемпиона «Анадолу Эфес» из Турции.

Регулярный чемпионат

Положение команд: Фенербахче Турция – 10-3, Монако Франция – 9-4, Барселона Испания – 9-4, Олимпиакос Греция – 9-5, Реал Испания – 9-5, Баскония Испания – 8-5, Анадолу Эфес Турция – 7-6, Маккаби Израиль – 7-6, Црвена Звезда Сербия – 7-7, Жальгирис – 7-7, Панатинаикос Греция – 6-7, Валенсия – 6-8, Виллербан Франция – 6-8, Виртус Италия – 5-8, Бавария Германия – 5-9, Партизан Сербия – 4-9, Милан Италия – 4-10, Альба Германия – 3-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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