Евролига. «Фенербахче» – «Баскония», «Партизан» примет «Анадолу Эфес» и другие матчи
Сегодня в рамках 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги пройдут пять матчей.
Лидер розыгрыша турецкий «Фенербахче» дома сыграет с испанской «Басконией».
Сербский «Партизан» примет действующего чемпиона «Анадолу Эфес» из Турции.
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 16 декабря, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
- Дата проведения
- 16 декабря, 22.30, «Палау Блауграна»
- Дата проведения
- 16 декабря, 22.30, «Штарк Арена»
- Дата проведения
- 16 декабря, 22.30, «Virtus Arena»
- Дата проведения
- 16 декабря, 23.00, «Салле Гастон Медесен»
Положение команд: Фенербахче Турция – 10-3, Монако Франция – 9-4, Барселона Испания – 9-4, Олимпиакос Греция – 9-5, Реал Испания – 9-5, Баскония Испания – 8-5, Анадолу Эфес Турция – 7-6, Маккаби Израиль – 7-6, Црвена Звезда Сербия – 7-7, Жальгирис – 7-7, Панатинаикос Греция – 6-7, Валенсия – 6-8, Виллербан Франция – 6-8, Виртус Италия – 5-8, Бавария Германия – 5-9, Партизан Сербия – 4-9, Милан Италия – 4-10, Альба Германия – 3-10.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Гонка за титулом НБА: у «Бостона» историческая атака, «Голден Стэйт» все еще вне плей-офф, а рвутся наверх молодые
Над защитой белой деревяхи из «Бостона» угорают. Но есть доказательства, что она работает
1 комментарий