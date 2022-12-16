Евролига. «Фенербахче» – «Баскония», «Партизан» примет «Анадолу Эфес» и другие матчи

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Сегодня в рамках 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги пройдут пять матчей.

Лидер розыгрыша турецкий «Фенербахче» дома сыграет с испанской «Басконией».

Сербский «Партизан» примет действующего чемпиона «Анадолу Эфес» из Турции.

Евролига

Регулярный чемпионат

Фенербахче Беко Турция  –  Баскония Испания
Дата проведения
16 декабря, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча

Барселона Испания  –  Панатинаикос Греция
Дата проведения
16 декабря, 22.30, «Палау Блауграна»
Онлайн матча

Партизан Сербия  –  Анадолу Эфес Турция
Дата проведения
16 декабря, 22.30, «Штарк Арена»
Онлайн матча

Виртус Италия  –  Маккаби Плейтика Израиль
Дата проведения
16 декабря, 22.30, «Virtus Arena»
Онлайн матча

Монако Монако  –  Альба Германия
Дата проведения
16 декабря, 23.00, «Салле Гастон Медесен»
Онлайн матча

Положение команд: Фенербахче Турция – 10-3, Монако Франция – 9-4, Барселона Испания – 9-4, Олимпиакос Греция – 9-5, Реал Испания – 9-5, Баскония Испания – 8-5, Анадолу Эфес Турция – 7-6, Маккаби Израиль – 7-6, Црвена Звезда Сербия – 7-7, Жальгирис – 7-7, Панатинаикос Греция – 6-7, Валенсия – 6-8, Виллербан Франция – 6-8, Виртус Италия – 5-8, Бавария Германия – 5-9, Партизан Сербия – 4-9, Милан Италия – 4-10, Альба Германия – 3-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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1 комментарий

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Hyderabad
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Баскония должна добить турков!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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