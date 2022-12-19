Майк Джеймс раскритиковал «Альбу» за примененную против него защиту, Серджо Скариоло вступился за немецкий клуб

Защитник «Монако» раскритиковал «Альбу» за примененную против него защиту в матче 14-го тура .

«Монако» победил благодаря 3-очковому под сирену при 89:89 на табло от Эли Окобо.

«Ну хорошо, этот день позади, матч завершен... Можем ли мы все сойтись на том, что играть box-and-one 40 минут на профессиональном уровне – это что-то запредельное?

Мы взрослые люди, профессиональные баскетболисты. Надо набраться смелости и просто играть в защите. А то была плохая защита, плохая стратегия и плохой баскетбол», – написал Джеймс в соцсетях.

На пост Джеймса отреагировал главный тренер « » и сборной Испании Серджо Скариоло.

«У каждого свое мнение. Мы в «Виртусе» использовали box-and-one в течение трех минут в последнем матче и это позволило нам перевернуть ход игры. Мы уступали 7 очков, но за те три минуты изменили темп игры.

Лично я никогда не использовал эту тактику на протяжении 40 минут. Но если команда с бюджетом « » выигрывает матч благодаря тому, что защищающийся игрок «Альбы» поскользнулся и не смог помешать Эли Окобо совершить бросок в решающие момент, это означает только то, что « » хорошо делала свою работу», – сказал итальянец.

Box-and-1 представляет собой гибрид зонной и личной защиты. Четыре игрока во время оборонительного владения встают в зону, а пятый персонально опекает лидера соперника.

Box-and-1 направлена на снижение эффективности команд, в которых выделяется один игрок. Такая тактика используется в основном на школьном уровне.

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