Евролига. «Анадолу Эфес» – «Олимпиакос», «Баскония» примет «Милан» и другие матчи
Сегодня в рамках 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги пройдут пять матчей.
Действующий чемпион «Анадолу Эфес» в Турции сыграет с греческим «Олимпиакосом», испанская «Баскония» примет переживающий кризис итальянский «Милан».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 1 декабря, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
- Дата проведения
- 1 декабря, 20.30, «Мерседес-Бенц Арена»
- Дата проведения
- 1 декабря, 22.00, «Астробаль»
- Дата проведения
- 1 декабря, 22.30, «Фернандо Буэса Арена»
- Дата проведения
- 1 декабря, 22.45, «Штарк Арена»
Положение команд: Фенербахче Турция – 9-1, Олимпиакос Греция – 7-3, Реал Испания – 7-3, Монако Франция – 7-3, Барселона Испания – 7-3, Жальгирис – 6-4, Баскония Испания – 5-5, Маккаби Израиль – 5-5, Анадолу Эфес Турция – 5-5, Виртус Италия – 4-6, Валенсия – 4-6, Партизан Сербия – 4-6, Црвена Звезда Сербия – 4-6, Панатинаикос Греция – 4-6, Виллербан Франция – 3-7, Бавария Германия – 3-7, Альба Германия – 3-7, Милан Италия – 3-7.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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