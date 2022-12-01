Евролига. «Анадолу Эфес» – «Олимпиакос», «Баскония» примет «Милан» и другие матчи

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Сегодня в рамках 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги пройдут пять матчей.

Действующий чемпион «Анадолу Эфес» в Турции сыграет с греческим «Олимпиакосом», испанская «Баскония» примет переживающий кризис итальянский «Милан».

Евролига

Регулярный чемпионат

Анадолу Эфес Турция  –  Олимпиакос Греция
Дата проведения
1 декабря, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча

Альба Германия  –  Барселона Испания
Дата проведения
1 декабря, 20.30, «Мерседес-Бенц Арена»
Онлайн матча

LDLC АСВЕЛ Франция  –  Монако Монако
Дата проведения
1 декабря, 22.00, «Астробаль»
Онлайн матча

Баскония Испания  –  EA7 Эмпорио Армани Милан Италия
Дата проведения
1 декабря, 22.30, «Фернандо Буэса Арена»
Онлайн матча

Партизан Сербия  –  Валенсия Испания
Дата проведения
1 декабря, 22.45, «Штарк Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Фенербахче Турция – 9-1, Олимпиакос Греция – 7-3, Реал Испания – 7-3, Монако Франция – 7-3, Барселона Испания – 7-3, Жальгирис – 6-4, Баскония Испания – 5-5, Маккаби Израиль – 5-5, Анадолу Эфес Турция – 5-5, Виртус Италия – 4-6, Валенсия – 4-6, Партизан Сербия – 4-6, Црвена Звезда Сербия – 4-6, Панатинаикос Греция – 4-6, Виллербан Франция – 3-7, Бавария Германия – 3-7, Альба Германия – 3-7, Милан Италия – 3-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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