Донован Митчелл – о первом матче против «Юты»: «Было странно, но вместе с тем и забавно»

Звездный защитник « » в понедельник провел первый матч против своей бывшей команды «Юты» после летнего обмена.

Митчелл набрал 23 очка за 23 минуты, «Кавальерс» победили 122:99.

«Было странно, но вместе с тем было и забавно.

Мы провели отличный матч, хорошо бросали, хорошо защищались. Было много вещей, на которые можно указать и сказать «Именно так мы и хотим играть», – заявил Митчелл.

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