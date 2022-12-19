Донован Митчелл: «Не думаю, что заслужил, чтобы мой номер был выведен из обращения в «Юте»

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Бывший защитник «Юты» Донован Митчелл, перешедший в этом году в «Кливленд», считает, что не заслужил того, чтобы его игровой 45-й номер был выведен из обращения в «Джаз».

«Не думаю, что я заслужил. Я оцениваю себя по высокому стандарту.

Возможно, кто-то считает, что мой номер должен быть выведен. Конечно, я буду счастлив, вечно благодарен и польщен, если это произойдет. Но не думаю, что за пять лет я сделал достаточно для того, чтобы мой номер висел рядом с номерами Карла Мэлоуна, Джона Стоктона, Пистола Пита и Даррелла Гриффита.

Мне предстоит еще долгий путь», – сказал Митчелл.

 Донован Митчелл сразу же вывел «Кливленд» в топ Востока. Эта команда здесь надолго

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1 комментарий

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1ggy
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Вполне адекватное мнение, старался тащить команду на себе, но особо ничего не добился, однако еще вся карьера впереди
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