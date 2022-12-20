Защитник «Юты» стал автором необычного попадания во время матча с « » (99:122)

Хортон-Такер прошел под кольцо и забросил мяч в корзину, стоя на одном колене.

На счету Тэйлена 6 очков при 2 из 7 с игры.

Nike разорвал отношения с Кайри Ирвингом (11 млн в год). Вместе они выпускали лучшие кроссовки в современном баскетболе

Лаури Маркканен вдохновляет сенсационный старт «Юты». Дирижирует атакой и удостаивается сравнений с Лэрри Бердом