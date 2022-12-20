Тэйлен Хортон-Такер забросил мяч в корзину, стоя на одном колене

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Защитник «Юты» Тэйлен Хортон-Такер стал автором необычного попадания во время матча с «Кливлендом» (99:122)

Хортон-Такер прошел под кольцо и забросил мяч в корзину, стоя на одном колене.

На счету Тэйлена 6 очков при 2 из 7 с игры.

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