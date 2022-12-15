Разыгрывающий «Никс» забросил ключевой 3-очковый в овертайме матча с «Буллс» (128:120 ОТ).

Брансон уложил защитника на паркет с помощью финта и отправил мяч в корзину при счете 125:119.

На счету Брансона 30 очков, 2 подборов и 7 передач.

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