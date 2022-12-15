Джулиус Рэндл запустил «сквозняк» в последней атаке основного времени матча с «Буллс»

Форвард неудачно исполнил бросок на победу на последних секундах матча с .

Рэндл большую часть владения простоял на месте, а затем создал себе возможность для броска с отклонением, но запустил «сквозняк».

«Никс» добились победы в овертайме – 128:20. На счету Джулиуса 31 очко, 13 подборов и 7 передач при 8 из 19 с игры.

Трофей MVP НБА наконец-то переименовали – в честь Майкла Джордана. А вместе с ним – и еще полдесятка наград