Джулиус Рэндл запустил «сквозняк» в последней атаке основного времени матча с «Буллс»

Теги Чикаго Нью-Йорк НБА видео Джулиус Рэндл Баскетбол

Форвард «Нью-Йорка» Джулиус Рэндл неудачно исполнил бросок на победу на последних секундах матча с «Чикаго».

Рэндл большую часть владения простоял на месте, а затем создал себе возможность для броска с отклонением, но запустил «сквозняк».

«Никс» добились победы в овертайме – 128:20. На счету Джулиуса 31 очко, 13 подборов и 7 передач при 8 из 19 с игры.

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1 комментарий

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Виктор Шакуров
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128:20 - Это самая большая разница в счете) Поправьте счет в новости)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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