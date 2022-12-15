Разыгрывающий «Хорнетс» в среду вернулся в состав команды после пропуска 11 матчей из-за растяжения связок голеностопа.

Во встрече с «Пистонс» (134:141 ОТ) Ламело набрал 23 очка и 11 передач за 34 минуты.

Болл также отметился эффектной результативной передачей на , который забросил 3-очковый.

Для Ламело игра с стала всего четвертой в нынешнем сезоне, он дважды выбывал из строя из-за проблем с голеностопом.

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