Ламело Болл вернулся после пропуска 11 матчей и отметился красивой передачей на Убре

Теги Шарлотт Детройт НБА видео Келли Убре Ламело Болл Баскетбол

Разыгрывающий «Хорнетс» Ламело Болл в среду вернулся в состав команды после пропуска 11 матчей из-за растяжения связок голеностопа.

Во встрече с «Пистонс» (134:141 ОТ) Ламело набрал 23 очка и 11 передач за 34 минуты.

Болл также отметился эффектной результативной передачей на Келли Убре, который забросил 3-очковый.

Для Ламело игра с «Детройтом» стала всего четвертой в нынешнем сезоне, он дважды выбывал из строя из-за проблем с голеностопом. 

Трофей MVP НБА наконец-то переименовали – в честь Майкла Джордана. А вместе с ним – и еще полдесятка наград

Сергей Кущенко в Mozzart Sport: Страсть сербского баскетбола, футбольная модель для Евролиги и пути развития Лиги ВТБ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы