Ламело Болл вернулся после пропуска 11 матчей и отметился красивой передачей на Убре
Разыгрывающий «Хорнетс» Ламело Болл в среду вернулся в состав команды после пропуска 11 матчей из-за растяжения связок голеностопа.
Во встрече с «Пистонс» (134:141 ОТ) Ламело набрал 23 очка и 11 передач за 34 минуты.
Болл также отметился эффектной результативной передачей на Келли Убре, который забросил 3-очковый.
Для Ламело игра с «Детройтом» стала всего четвертой в нынешнем сезоне, он дважды выбывал из строя из-за проблем с голеностопом.
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