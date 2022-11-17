Ламело Болл снова травмировал голеностоп, когда наступил на ногу болельщика из первого ряда
Звездный разыгрывающий «Хорнетс» Ламело Болл снова травмировал левый голеностоп, из-за которого пропустил первые 13 матчей нового сезона.
Болл получил травму под занавес встречи с «Пэйсерс» (113:125), когда наступил на ногу болельщика из первого ряда. Он пытался достать улетающий в аут мяч, а затем хотел избежать столкновения с поклонниками и неудачно поставил левый голеностоп.
Ламело почти сразу отравился в раздевалку, ему помогали два человека. О степени серьезности травмы пока что не сообщается.
В среду на счету Болла 26 очков.
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