Звездный разыгрывающий «Хорнетс» снова травмировал левый голеностоп, из-за которого пропустил первые 13 матчей нового сезона.

Болл получил травму под занавес встречи с «Пэйсерс» (113:125), когда наступил на ногу болельщика из первого ряда. Он пытался достать улетающий в аут мяч, а затем хотел избежать столкновения с поклонниками и неудачно поставил левый голеностоп.

Ламело почти сразу отравился в раздевалку, ему помогали два человека. О степени серьезности травмы пока что не сообщается.

В среду на счету Болла 26 очков.

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