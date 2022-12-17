Ламело Болл забросил от логотипа и получил технический за споры с судьей

Разыгрывающий «Хорнетс» во время матча с «Хоукс» (106:125) забросил 3-очковый от логотипа.

Ламело посчитал, что на нем нарушили правила и обратил внимание судьи на ситуацию. В итоге баскетболист получил технический за споры с арбитром.

На счету Болла 27 очков, 2 подбора и 3 передачи.

«Когда возникали сложности, он всегда сдавался». Беннетт – самое нелепое, что случилось на драфте НБА: провалился везде, а теперь рекламирует одежду в Тайване

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