Ламело Болл отдал шикарную передачу из-за спины

Теги Шарлотт Майами НБА видео Ламело Болл Ник Ричардс Баскетбол

Разыгрывающий «Шарлотт» Ламело Болл во время матча против «Майами» (115:132) отметился шикарной передачей из-за спины на Ника Ричардса.

Лучший новичок сезона-2020/21 в субботу провел свой дебютный матч в нынешнем сезоне. Болл пропустил начало регулярного чемпионата из-за травмы голеностопного сустава, полученной в предсезоке.

Ламело вышел в стартовом составе и завершил встречу с 15 очками (6 из 17 с игры), 6 подборами, 6 передачами, 1 перехватом и 2 потерями за 28 минут на паркете.

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