Пресс-конференция Джейсона Кидда после поражения от «Миннесоты» длилась менее одной минуты
Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд был лаконичен во время пресс-конференции после поражения от «Миннесоты» (106:116).
На общение с журналистами у Кидда ушло менее одной минуты.
«Я здесь только потому, что так надо. Уже потерял деньги, не хочу терять больше. Никаких вопросов. Сейчас мы пойдем смотреть видео и думать, как нам стать лучше. «Миннесота» сегодня была сильнее. Спасибо, что пришли», – заявил тренер.
В третьей четверти Кидд был удален за выход на площадку и споры с арбитрами.
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