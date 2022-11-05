Динуидди утверждает, что судья Тони Бразерс выругался в его адрес перед одноклубниками

Защитник после матча с «Торонто» (111:110) заявил, что судья Тони Бразерс в паузе игры выругался в его адрес перед одноклубниками.

Бразерс выписал Динуидди технический фол за 47,8 секунды до конца второй четверти. По словам баскетболиста, в тот момент он, возможно, использовал ругательное слово, оспаривая решение, но не в оскорбительной форме.

«Я извиняюсь перед Тони за то, что, как показалось, разозлило его, а именно за аплодисменты. Он подумал, что это было неуважительно по отношению к нему. Понимаю, что судьи должны это делать, но если вы смотрите матчи, то видели, как я хлопаю, чтобы привлечь внимание товарищей по команде, все такое, и в этом не было ничего личного. И мне хотелось бы сказать, что я сожалею об этом эпизоде.

Ну и во-вторых, хочется сказать, что я бы порадовался не только возврату со стороны моих денег, но мне также хотелось бы, чтобы меня при одноклубниках не называли гребаным ублюдком («bitch ass motherfucker» – прим. Sports.ru)», – заявил Динуидди.

«Тони – уважаемый судья в лиге, у него богатый послужной список. Надо разобраться, что там случилось. Мы обсудим эту ситуацию со Спенсером. Обсудим и выясним, что там произошло. Это чувствительная тема», – заявил главный тренер «Далласа» .

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