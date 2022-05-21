32 очка Стефа Карри помогли «Голден Стэйт» одержать вторую победу в серии с «Далласом»

Разыгрывающий «Уорриорз» помог команде увеличить преимущество в финале Западной конференции с «Мэверикс».

Во втором матче серии (126:117, 2-0) Карри набрал 32 очка (11 из 21 с игры), 8 подборов и 5 передач.

В концовке встречи 2-кратный MVP исполнил ключевой 3-очковый.

«У Стефа лучшие физические кондиции во всей НБА, он никогда не останавливается, все время в движении», – констатировал главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд.

Лука Дончич затащил «Даллас» в четверку лучших команд НБА. Сможет ли он обыграть современных титанов из «Голден Стэйт»?