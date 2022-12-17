Разыгрывающий «Мэверикс» исполнил эффектный постер-данк в матче с «Блэйзерс» (130:110).

Дончич прошел под кольцо и поставил сверху через , после чего в изумлении схватился за голову.

В активе словенца 33 очка, 6 подборов и 9 передач.

Nike разорвал отношения с Кайри Ирвингом (11 млн в год). Вместе они выпускали лучшие кроссовки в современном баскетболе

Лаури Маркканен вдохновляет сенсационный старт «Юты». Дирижирует атакой и удостаивается сравнений с Лэрри Бердом