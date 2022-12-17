Лука Дончич исполнил постер-данк через Дрю Юбэнкса

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Разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич исполнил эффектный постер-данк в матче с «Блэйзерс» (130:110).

Дончич прошел под кольцо и поставил сверху через Дрю Юбэнкса, после чего в изумлении схватился за голову.

В активе словенца 33 очка, 6 подборов и 9 передач.

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1 комментарий

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Марсель Объелся
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Ого, не знал что Лука так умеет
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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