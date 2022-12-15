Лука Дончич исполнил красивую передачу из-за спины в проходе

Лидер «Мэверикс» стал автором эффектной результативной передачи в матче с «Кавальерс» (90:105).

Дончич во время прохода неожиданно сделал передачу из-за спины на , который забросил из-за дуги.

На счету словенца 30 очков, 5 подборов и 6 передач.

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