Лука Дончич исполнил красивую передачу из-за спины в проходе
Лидер «Мэверикс» Лука Дончич стал автором эффектной результативной передачи в матче с «Кавальерс» (90:105).
Дончич во время прохода неожиданно сделал передачу из-за спины на Тима Хардуэя, который забросил из-за дуги.
На счету словенца 30 очков, 5 подборов и 6 передач.
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