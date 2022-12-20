Патрик Беверли показал Крису Полу жест «слишком маленький», когда «Лейкерс» уступали 24 очка
Разыгрывающий «Лейкерс» Патрик Беверли во время матча с «Санз» показал коллеге по амплуа Крису Полу жест «слишком маленький».
Эпизод произошел в начале третьей четверти. «Лейкерс» после попадания Беверли с фолом уступали 24 очка.
На счету Патрика 9 очков, «Финикс» победил со счетом 130:104.
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