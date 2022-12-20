Патрик Беверли показал Крису Полу жест «слишком маленький», когда «Лейкерс» уступали 24 очка

Теги Лейкерс Крис Пол Финикс НБА видео Патрик Беверли Баскетбол

Разыгрывающий «Лейкерс» Патрик Беверли во время матча с «Санз» показал коллеге по амплуа Крису Полу жест «слишком маленький».

Эпизод произошел в начале третьей четверти. «Лейкерс» после попадания Беверли с фолом уступали 24 очка.

На счету Патрика 9 очков, «Финикс» победил со счетом 130:104.

Гонка за MVP. Тейтум готовится стать первым американским MVP за пять лет, Яннис, Дончич и Йокич пытаются этому помешать

Пока вы смотрели футбол, Дончич покорил мир данком и запутал всех ловкостью руки, в которой даже не было мяча

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
lopek
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А пол набрал сегодня сезонный карьер хай по очкам)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
xQcoW
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
г@вно против м@чи
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kikir
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Жалкое зрелище… Его желание казаться альфачем еще забавнее, на фоне его игры)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы