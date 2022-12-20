Разыгрывающий « » во время матча с «Санз» показал коллеге по амплуа жест «слишком маленький».

Эпизод произошел в начале третьей четверти. «Лейкерс» после попадания Беверли с фолом уступали 24 очка.

На счету Патрика 9 очков, « » победил со счетом 130:104.

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