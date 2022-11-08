Тэйлен Хортон-Такер в матче против «Лейкерс» поставил сверху через Дэмиана Джонса

Защитник «Юты» исполнил сногсшибательный данк в матче против своей бывшей команды (139:116).

В третьей четверти Хортон-Такер ворвался под кольцо и поставил сверху через бигмена «озерников» .

«Лейкерс» обменяли Тэйлена в «Джаз» в межсезонье-2022. В активе игрока 15 очков, 3 подбора, 3 передачи и 3 перехвата.

Крис Пол – главный популяризатор боулинга в НБА. Поднимает рейтинги любимой игры, подсаживает других звезд и зарабатывает сам

50 лучших игроков НБА по версии пользователей Sports.ru