Тэйлен Хортон-Такер в матче против «Лейкерс» поставил сверху через Дэмиана Джонса
Защитник «Юты» Тэйлен Хортон-Такер исполнил сногсшибательный данк в матче против своей бывшей команды «Лейкерс» (139:116).
В третьей четверти Хортон-Такер ворвался под кольцо и поставил сверху через бигмена «озерников» Дэмиана Джонса.
«Лейкерс» обменяли Тэйлена в «Джаз» в межсезонье-2022. В активе игрока 15 очков, 3 подбора, 3 передачи и 3 перехвата.
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