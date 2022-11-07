Хортон-Такер при помощи кроссовера заставил Маркуса Морриса развернуться на 360 градусов

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Атакующий защитник «Юты» Тэйлен Хортон-Такер при помощи кроссовера заставил форварда «Клипперс» Маркуса Морриса развернуться на 360 градусов, затем сделал степбэк и забросил трехочковый.

Эпизод произошел в начале второй четверти воскресного матча между командами.

«Юта» обыграла «Клипперс» в гостях со счетом 110:102. Хортон-Такер набрал в матче 5 очков.

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