Дарвин Хэм – о возможном обмене с целью усиления: «Не думаю, что травма Дэвиса что-то меняет»

Главный тренер «Лейкерс» считает, что травма не поменяет отношение клуба к возможному обмену драфт-пиков первого раунда с целью усилению состава.

«Не думаю, что травма что-то меняет. Мы постоянно ищем возможность для усиления, с Дэвисом или без него.

Все 30 команд лиги ищут варианты для усиления своих составов. Это бизнес. Это профессиональный спорт. Все постоянно пытаются стать лучше.

Это вынужденный процесс, но не думаю, что присутствие или отсутствие Дэвиса в составе на что-то хоть немного влияет. В этом специфика бизнеса.

Нам всем нужно схватиться за веревку и тянуть изо всех сил в одном направлении. И я думаю, что сегодняшний матч стал отличным примером», – сказал Хэм после победы над «Уизардс».

Еще недавно все требовали обмена Уэстбрука. Сейчас он повторяет рекорды Мэджика и Маггзи Богза, а «Лейкерс» не хотят его отпускать