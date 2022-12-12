«Лейкерс» и «Пистонс» ведут переговоры о возможном обмене Бояна Богдановича

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«Лейкерс» ведут переговоры с «Детройтом» по поводу возможного обмена с участием снайпера «Пистонс» Бояна Богдановича (33 года, 201 см), сообщает The Athletic.

Лос-анджелесский клуб рассматривает различные варианты обмена, в том числе с участием своих игроков и защищенного драфт-пика первого раунда.

По информации инсайдера Марка Стейна, «Детройт» отклоняет предложения «Лейкерс» и настаивает на включении в сделку незащищенного пика первого раунда.

Хорватский форвард в нынешнем сезоне набирает за «Пистонс» 21,0 очка, 3,6 подбора и 2,4 передачи в среднем за матч, реализуя 43,7 процента из-за дуги.

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