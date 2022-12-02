Дуэйн Кейси: «Богданович поставил на карту свое европейское баскетбольное достоинство, играя против Луки»

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Главный тренер «Детройта» Дуэйн Кейси отдал должное форварду команды Бояну Богдановичу, который помог команде обыграть «Даллас» (131:125 ОТ) словенской звезды Луки Дончича.

В активе хорвата 30 очков, 4 подбора и 4 передачи.

«Богданович поставил на карту свое европейское баскетбольное достоинство, играя против Луки. И он сделал то, что он сделал.

Уверен, Лука смотрел за игрой Боги, когда был моложе. Оба сегодня хотели проявить себя», – заявил Кейси.

Дончич набрал 35 очков, 5 подборов и 10 передач.

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