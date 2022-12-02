Дуэйн Кейси: «Богданович поставил на карту свое европейское баскетбольное достоинство, играя против Луки»

Главный тренер отдал должное форварду команды , который помог команде обыграть (131:125 ОТ) словенской звезды .

В активе хорвата 30 очков, 4 подбора и 4 передачи.

«Богданович поставил на карту свое европейское баскетбольное достоинство, играя против Луки. И он сделал то, что он сделал.

Уверен, Лука смотрел за игрой Боги, когда был моложе. Оба сегодня хотели проявить себя», – заявил Кейси.

Дончич набрал 35 очков, 5 подборов и 10 передач.

Нет, «Лейкерс» не в порядке. Растеряли гигантский отрыв, победную трешку с сиреной от новичка пропустили через Леброна

В сборной Камеруна нашли двойника Леброна. Это уже традиция: на ЧМ-2018 был «панамский Кайри»