«Лейкерс» предлагали Беверли, Нанна и защищенный пик 1-го раунда за Бояна Богдановича

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«Лейкерс» предлагали «Детройту» Патрика Беверли, Кендрика Нанна и защищенный драфт-пик 1-го раунда за снайпера Бояна Богдановича, сообщает журналист Yahoo! Sports Джейк Фишер.

По словам источников, «Пистонс» отклонили предложение в надежде заполучить за хорватского форварда более ценный драфт-пик. Пик, предложенный «Лейкерс», был слишком хорошо защищен.

33-летний Богданович в нынешнем сезоне набирает 21,1 очка, 3,7 подбора и 2,4 передачи в среднем за матч при 43,2 процента из-за дуги.

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