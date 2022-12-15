«Лейкерс» предлагали Беверли, Нанна и защищенный пик 1-го раунда за Бояна Богдановича

« » предлагали « » , и защищенный драфт-пик 1-го раунда за снайпера , сообщает журналист Yahoo! Sports Джейк Фишер.

По словам источников, «Пистонс» отклонили предложение в надежде заполучить за хорватского форварда более ценный драфт-пик. Пик, предложенный «Лейкерс», был слишком хорошо защищен.

33-летний Богданович в нынешнем сезоне набирает 21,1 очка, 3,7 подбора и 2,4 передачи в среднем за матч при 43,2 процента из-за дуги.

Спасибо США за зимнее время, а баскетбольным богам – за здорового Энтони Дэвиса. Мои любимые игроки и команды ноября