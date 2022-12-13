«Лейкерс», «Мавс», «Хит» и «Хоукс» поборются за Бояна Богдановича

Теги возможные переходы Детройт НБА Боян Богданович Баскетбол

Несколько команд НБА претендуют на приобретение форварда «Детройта» Бояна Богдановича по ходу нынешнего сезона.

Как сообщает обозреватель HoopsHype Майкл Скотто, к ветерану проявляют интерес «Лейкерс», «Даллас», «Майами» и «Атланта».

Ранее проходила информация, что «Пистонс» ведут активные переговоры с «Лейкерс» о возможном обмене Богдановича, но не могут сойтись в цене.

В нынешнем сезоне 33-летний баскетболист набирает 21 очко и 3,6 подбора в среднем за матч при реализации 43,7% из-за дуги.

«Чикаго» требуют взорвать. А ведь Карнишовас построил ровно то, что хотел – посредственную и яркую команду для первого раунда

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1 комментарий

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Tim Timson
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Два Богги в одной команде?)).. желаю комментаторам удачи)
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