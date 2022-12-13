«Лейкерс», «Мавс», «Хит» и «Хоукс» поборются за Бояна Богдановича

Несколько команд претендуют на приобретение форварда по ходу нынешнего сезона.

Как сообщает обозреватель HoopsHype Майкл Скотто, к ветерану проявляют интерес «Лейкерс», «Даллас», «Майами» и «Атланта».

Ранее проходила информация, что «Пистонс» ведут активные переговоры с «Лейкерс» о возможном обмене Богдановича, но не могут сойтись в цене.

В нынешнем сезоне 33-летний баскетболист набирает 21 очко и 3,6 подбора в среднем за матч при реализации 43,7% из-за дуги.

«Чикаго» требуют взорвать. А ведь Карнишовас построил ровно то, что хотел – посредственную и яркую команду для первого раунда