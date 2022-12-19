«Миннесота» установила рекорд клуба по количеству очков в одном матче – 150
«Миннесота» в победной встрече с «Чикаго» (150:126) установила новый рекорд клуба по количеству очков, набранных в одном матче.
Предыдущий рекорд «Тимбервулвс» был установлен 14 марта 2022 года в игре против «Сперс» (149:139).
Атакующий защитник «волков» Энтони Эдвардс обновил личный рекорд результативности в нынешнем сезоне, набрав 37 очков и сделав 11 передач. Д’Анджело Расселл добавил 28 очков и 8 передач, Нэтан Найт – 16, Джейден Макдэниэлс – 15, Остин Риверс – 14.
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