Тони Джекири перенесет операцию на паху и пропустит два месяца
Центровому «Фенербахче» Тони Джекири предстоит операция на паху. Ожидается, что нигерийский игрок пропустит около восьми недель.
Операция назначена на четверг, 22 декабря.
Джекири долгое время лечился от болей в паху. В конечном итоге турецкий клуб принял решение сделать операцию.
Бывший игрок казанского УНИКСа нынешнем сезоне Евролиги набирает 5,4 очка и 3,5 подбора в среднем за матч.
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