Тони Джекири перенесет операцию на паху и пропустит два месяца

Центровому « » предстоит операция на паху. Ожидается, что нигерийский игрок пропустит около восьми недель.

Операция назначена на четверг, 22 декабря.

Джекири долгое время лечился от болей в паху. В конечном итоге турецкий клуб принял решение сделать операцию.

Бывший игрок казанского УНИКСа нынешнем сезоне набирает 5,4 очка и 3,5 подбора в среднем за матч.

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