Ник Калатес – о Шарунасе Ясикявичюсе: «Поражения поссорили нас»

Разыгрывающий « » объяснил свое высказывание о главном тренере «Барселоны» .

Комментируя уход из Калатес заявил, что ему «не 20 лет» и он «знает, как играть».

«Не скажу, что с ним было трудно работать. Мы прекрасно ладили. Атмосфера испортилась, когда мы не смогли выиграть и ACB в прошлом сезоне. Все происходит не просто так, особенно в профессиональном спорте. Наверное, поражения поссорили нас. Я не держу на него зла, но…», – сказал Калатес, не закончив фразу.

Еще недавно все требовали обмена Уэстбрука. Сейчас он повторяет рекорды Мэджика и Маггзи Богза, а «Лейкерс» не хотят его отпускать