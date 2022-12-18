Ник Калатес – о Шарунасе Ясикявичюсе: «Поражения поссорили нас»

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Разыгрывающий «Фенербахче» Ник Калатес объяснил свое высказывание о главном тренере «Барселоны» Шарунасе Ясикявичюсе.

Комментируя уход из Калатес заявил, что ему «не 20 лет» и он «знает, как играть».

«Не скажу, что с ним было трудно работать. Мы прекрасно ладили. Атмосфера испортилась, когда мы не смогли выиграть Евролигу и ACB в прошлом сезоне. Все происходит не просто так, особенно в профессиональном спорте. Наверное, поражения поссорили нас. Я не держу на него зла, но…», – сказал Калатес, не закончив фразу.

Еще недавно все требовали обмена Уэстбрука. Сейчас он повторяет рекорды Мэджика и Маггзи Богза, а «Лейкерс» не хотят его отпускать

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