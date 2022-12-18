Чемпионат Турции. «Фенербахче» сыграет в гостях с «Меркезефенди», «Анадолу Эфес» примет «Тофаш» и другие матчи
В воскресенье, 18 декабря, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся четыре матча.
«Фенербахче» сыграет в гостях с «Меркезефенди», «Анадолу Эфес» примет «Тофаш».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 18 декабря, 13.00, «Ankara Arena»
- Дата проведения
- 18 декабря, 15.30, «Enka Sport Hall»
- Дата проведения
- 18 декабря, 18.00, «Pamukkale University Arena»
- Дата проведения
- 18 декабря, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
Положение команд: Фенербахче – 9-1, Тюрк Телеком – 9-1, Анадолу Эфес – 7-3, Бурсаспор – 7-3, Каршияка – 7-3, Дарушафака – 6-4, Тофаш – 5-5, Галатасарай – 5-5, Меркезефенди – 4-6, Петким Спор – 4-6, Коньяспор – 4-7, Бахчешехир – 4-7, Газиантеп – 3-6, Бююкчекмедже – 3-8, Бешикташ – 2-8, Маниса – 2-9.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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