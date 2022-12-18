Чемпионат Турции. «Фенербахче» сыграет в гостях с «Меркезефенди», «Анадолу Эфес» примет «Тофаш» и другие матчи

В воскресенье, 18 декабря, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся четыре матча.

«Фенербахче» сыграет в гостях с «Меркезефенди», « » примет « ».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 9-1, – 9-1, Анадолу Эфес – 7-3, Бурсаспор – 7-3, – 7-3, Дарушафака – 6-4, Тофаш – 5-5, Галатасарай – 5-5, Меркезефенди – 4-6, Петким Спор – 4-6, – 4-7, – 4-7, Газиантеп – 3-6, Бююкчекмедже – 3-8, – 2-8, Маниса – 2-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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