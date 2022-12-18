Чемпионат Турции. «Фенербахче» сыграет в гостях с «Меркезефенди», «Анадолу Эфес» примет «Тофаш» и другие матчи

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В воскресенье, 18 декабря, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся четыре матча.

«Фенербахче» сыграет в гостях с «Меркезефенди», «Анадолу Эфес» примет «Тофаш».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Тюрк Телеком – Газиантеп
Дата проведения
18 декабря, 13.00, «Ankara Arena»
Онлайн матча

Петким Спор – Бешикташ
Дата проведения
18 декабря, 15.30, «Enka Sport Hall»
Онлайн матча

Меркезефенди – Фенербахче Беко
Дата проведения
18 декабря, 18.00, «Pamukkale University Arena»
Онлайн матча

Анадолу Эфес – Тофаш
Дата проведения
18 декабря, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча

Положение команд: Фенербахче – 9-1, Тюрк Телеком – 9-1, Анадолу Эфес – 7-3, Бурсаспор – 7-3, Каршияка – 7-3, Дарушафака – 6-4, Тофаш – 5-5, Галатасарай – 5-5, Меркезефенди – 4-6, Петким Спор – 4-6, Коньяспор – 4-7, Бахчешехир – 4-7, Газиантеп – 3-6, Бююкчекмедже – 3-8, Бешикташ – 2-8, Маниса – 2-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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