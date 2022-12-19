Костас Адетокумбо стал игроком «Фенербахче»
«Фенербахче» объявил о переходе форварда Костаса Адетокумбо (25 лет, 208 см).
Контракт рассчитан до конца сезона-22/23.
Недавно Адетокумбо был отчислен из «Чикаго». В середине октября он подписал двустороннее соглашение с этой командой, но так и не провел ни одного матча в нынешнем сезоне НБА.
В прошлом сезоне младший брат двукратного MVP НБА Янниса Адетокумбо («Милуоки») выступал в Евролиге за французский «Виллербан», набирая в среднем 6,2 очка и 2,8 подбора за 13,5 минуты на площадке.
Также Костас Адетокумбо принял участие в Евробаскете-2022 в составе сборной Греции, которую возглавляет главный тренер «Фенербахче» Димитрис Итудис.
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