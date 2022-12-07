«Црвена Звезда» предложила Кампаццо 2-летний контракт на 4,3 млн евро. У «Реала» есть девять дней на ответ
«Црвена Звезда» официально передала «Реалу» свое предложение аргентинскому разыгрывающему Факундо Кампаццо. У испанского клуба есть девять дней, чтобы решить, будет ли он повторять предложение.
Белградский клуб предложил Кампаццо 1,8 млн евро до конца сезона-2022/23 и 2,5 млн евро за сезон-2023/24. В возможный контракт также будет включена опция игрока.
Кроме того, «Црвена Звезда» готова выплатить значительную часть компенсации, которую аргентинец обязан вернуть «Реалу» за переход в НБА в 2020 году. Общая сумма выкупа составила 6 млн евро.
Кампаццо начинал нынешний сезон в «Далласе», но был отчислен в связи с приходом в команду Кембы Уокера. Аргентинец присоединился к «Мэверикс» 18 октября и принял участие в восьми матчах нынешнего сезона со средними показателями 1,3 очка и 1,1 передачи за 6,5 минуты на площадке.
Кампаццо провел предыдущие два сезона в составе «Денвера».
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