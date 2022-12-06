«Црвена Звезда» предлагает Кампаццо 1,8 миллиона евро до конца сезона

Разыгрывающий Факундо Кампаццо (31 год, 178 см) получил крупное предложение о контракте от , пишет обозреватель Eurohoops Арис Баркас.

Сербский клуб предлагает зарплату 1,8 миллиона евро до конца нынешнего сезона, а также обещает выплатить значительную часть компенсации в размере 2,6 миллиона евро, которую аргентинец обязан вернуть за переход в НБА в 2020 году.

Как сообщает испанское издание Marca, сами мадридцы предлагают Кампаццо годовую зарплату 1,6 миллиона евро. При этом разыгрывающий должен будет заплатить налог в размере 45%, как обычный гражданин Испании, и самостоятельно вернуть клубу компенсацию (2,6 миллиона евро).

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