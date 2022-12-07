Президент «Црвены Звезды» – о возможном подписании Кампаццо: «Пока нет причин ни праздновать, ни огорчаться»

Президент Небойша Чович прокомментировал слухи о возможном подписании контракта с аргентинским разыгрывающим .

«Что касается «Црвены Звезды», мы объявляем о сделке только тогда, когда дело сделано. Я не знаю, почему кто-то торопится и волнуется за нас больше, чем мы сами.

Наша команда состоит в основном из местных игроков. На данный момент мы ведем переговоры с десятью игроками. Кто они? Если сделка будет заключена, мы объявим об этом.

Что касается Кампаццо, пока нет причин ни праздновать, ни огорчаться. Я согласен, что журналисты должны делать свою работу, если только сообщения не содержат дезинформации. С нашей стороны ее не будет», – сказал Чович.

По информации Eurohoops, сербский клуб предлагает Кампаццо зарплату 1,8 миллиона евро до конца нынешнего сезона, а также обещает выплатить значительную часть компенсации в размере 2,6 миллиона евро, которую аргентинец обязан вернуть «Реалу» за переход в НБА в 2020 году.

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