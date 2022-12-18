Энтони Дэвис пропустит минимум месяц из-за травмы голеностопа

Форвард «Лейкерс» выбыл из-за травмы правого голеностопа, которую получил в матче против « » (108:126) в пятницу.

Как сообщает инсайдер НБА Шэмс Чарания, Дэвису потребуется минимум один месяц на восстановление, а клуб готовится к еще более длительному отсутствию звездного баскетболиста.

В нынешнем сезоне Дэвис провел 25 матчей, набирая в среднем 27,4 очка, 12,1 подбора, 2,6 передачи, 1,3 перехвата и 2,1 блок-шота.

Еще недавно все требовали обмена Уэстбрука. Сейчас он повторяет рекорды Мэджика и Маггзи Богза, а «Лейкерс» не хотят его отпускать