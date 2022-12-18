Энтони Дэвис пропустит минимум месяц из-за травмы голеностопа

Теги травмы Денвер Лейкерс НБА Энтони Дэвис Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис выбыл из-за травмы правого голеностопа, которую получил в матче против «Денвера» (108:126) в пятницу.

Как сообщает инсайдер НБА Шэмс Чарания, Дэвису потребуется минимум один месяц на восстановление, а клуб готовится к еще более длительному отсутствию звездного баскетболиста.

В нынешнем сезоне Дэвис провел 25 матчей, набирая в среднем 27,4 очка, 12,1 подбора, 2,6 передачи, 1,3 перехвата и 2,1 блок-шота.

Еще недавно все требовали обмена Уэстбрука. Сейчас он повторяет рекорды Мэджика и Маггзи Богза, а «Лейкерс» не хотят его отпускать

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4 комментария

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Daishi
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Уже даже регулярку не выдерживает, какой Тошику плэйофф? В плэйофф поблажек не будет, там его лучшие фронткорты отметелят так, что тело будет похоже на паззл из 1000 элементов для детей до 7 лет.
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KanuTaH_HeMo
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Где вы ребята говорившие про MVP и лучшего игрока с историческими цифрами =) Даже до Рождества не протянул...
+3
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Фейковый аккаунт Кевина Дюранта
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Ааххаах
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Nbafan
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Впрочем, ничего нового))
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