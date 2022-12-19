Энтони Эдвардс и Джейден Айви – в Топ-10 моментов матчей НБА 18 декабря
НБА представила подборку лучших моментов матчей регулярного чемпионата, которые состоялись 18 декабря.
Топ-10 возглавили Энтони Эдвардс («Миннесота») и Джейден Айви («Детройт»).
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