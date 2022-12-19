Данила Походяев и Тимофей Якушин – в символической пятерке недели Лиги ВТБ

лига ВТБ представила символическую пятерку завершившегося игрового тура.

В пятерку лучших игроков вошли Ливио Жан-Шарль ( ), Данила Походяев («Парма») и ( ), а также игроки « » Малик Ньюмэн и Данило Николич.

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