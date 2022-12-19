Данила Походяев и Тимофей Якушин – в символической пятерке недели Лиги ВТБ

Теги ЦСКА Автодор Единая лига ВТБ Тимофей Якушин Ливио Жан-Шарль Парма-Пари Данило Николич МБА Малик Ньюмэн Данила Походяев Баскетбол

Единая лига ВТБ представила символическую пятерку завершившегося игрового тура.

В пятерку лучших игроков вошли Ливио Жан-Шарль (ЦСКА), Данила Походяев («Парма») и Тимофей Якушин (МБА), а также игроки «Автодора» Малик Ньюмэн и Данило Николич.

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Сайт Единой лиги ВТБ

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