Данила Походяев и Тимофей Якушин – в символической пятерке недели Лиги ВТБ
Единая лига ВТБ представила символическую пятерку завершившегося игрового тура.
В пятерку лучших игроков вошли Ливио Жан-Шарль (ЦСКА), Данила Походяев («Парма») и Тимофей Якушин (МБА), а также игроки «Автодора» Малик Ньюмэн и Данило Николич.
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