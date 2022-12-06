Алексей Швед и Андрей Мартюк – в символической пятерке тура в Лиге ВТБ
Единая лига ВТБ представила символическую пятерку игрового тура.
В пятерку лучших игроков вошли Маркос Найт («Самара») Томас Эртель («Зенит»), Малик Ньюмэн («Автодор»), Алексей Швед (ЦСКА) и Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань»).
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