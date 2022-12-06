Алексей Швед и Андрей Мартюк – в символической пятерке тура в Лиге ВТБ

Теги ЦСКА Алексей Швед Локомотив-Кубань Зенит Автодор Единая лига ВТБ Томас Эртель Самара Малик Ньюмэн Андрей Мартюк Маркос Найт Баскетбол

Единая лига ВТБ представила символическую пятерку игрового тура.

В пятерку лучших игроков вошли Маркос Найт («Самара») Томас Эртель («Зенит»), Малик Ньюмэн («Автодор»), Алексей Швед (ЦСКА) и Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань»).

УНИКС закрыл Милутинова, но упустил «+14» и проиграл матч года ЦСКА

ЦСКА имени Сарумана, великие камбэки и огненный Суприм. Итоги ноября в Единой Лиге от Рахона

Официальный сайт Единой лиги ВТБ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные