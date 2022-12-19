«Пистонс» во время домашней игры провоцировали Кайри Ирвинга круглым земным шаром и надписью «Счастливой Хануки»

Теги светская хроника Детройт Бруклин НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

Во время матча между «Детройтом» и «Бруклином» (121:124) на арене показали графику с отсылкой к недавнему скандалу с Кайри Ирвингом.

Во время исполнения штрафных бросков разыгрывающим «Бруклина» на кубе показали изображения, где было написано «Счастливной Хануки», а также круглый земной шар.

Несмотря на отвлекающие факторы, Ирвинг помог своей команде победить со счетом 124:121, набрав 38 очков и 6 подборов.

В ноябре «Бруклин» отстранил Кайри из-за скандальной публикации, после которой его обвинили в антисемитизме. Также звездный баскетболист не раз заявлял, что Земля – плоская.

Кайри Ирвинг долго провоцировал общество. Теперь он еще подался в антисемиты, и, кажется, его отменяют

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1 комментарий

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Левый аккаунт Дюрэнта
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Не правильно. Надо было собрать несколько белых, дать им в руки большой флаг с шестиконечной звездой и чтоб они пели весь матч: Israel, Israel.
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