Во время матча между « » и « » (121:124) на арене показали графику с отсылкой к недавнему скандалу с Кайри Ирвингом.

Во время исполнения штрафных бросков разыгрывающим «Бруклина» на кубе показали изображения, где было написано «Счастливной Хануки», а также круглый земной шар.

Несмотря на отвлекающие факторы, Ирвинг помог своей команде победить со счетом 124:121, набрав 38 очков и 6 подборов.

В ноябре «Бруклин» отстранил Кайри из-за скандальной публикации, после которой его обвинили в антисемитизме. Также звездный баскетболист не раз заявлял, что Земля – плоская.

Кайри Ирвинг долго провоцировал общество. Теперь он еще подался в антисемиты, и, кажется, его отменяют