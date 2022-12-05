Форвард «Лейкерс» после игры с «Уизардс» (130:119) рассказал о настроении в команде в начале нового сезона.

Калифорнийцы стартовали с 2-10, но затем одержали восемь побед в десяти матчах.

«Мы не отчаивались, когда дела шли плохо. Просто продолжали работать. Продолжали становиться лучше. Мы помнили о том, что у нас новая команда. Новый тренерский штаб, новая система. Нам нужно было разобраться с некоторыми вещами, понять, как они работают.

Мы пока ничего не сделали. Настроены на продолжение работы», – заявил Джеймс.

В активе Джеймса в воскресенье 29 очков, 8 подборов и 6 передач.

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