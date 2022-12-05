Патрик Беверли эмоционально отреагировал на данк Леброна Джеймса

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Вашингтон видео Патрик Беверли Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс исполнил эффектный данк в матче с «Уизардс» (130:119).

Данк Джеймса вызвал эмоциональную реакцию у защитника «озерников» Патрика Беверли, который сперва толкнул одного из игроков «Вашингтона», а затем самого Леброна.

В активе Джеймса 29 очков, 8 подборов и 6 передач.

Яо Мин увеличил телеаудиторию НБА на 3,7 млрд (за 8 лет). И помог создать бизнес, который сейчас оценивается в 5 млрд долларов

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные