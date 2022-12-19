Звездный защитник « » назвал причину двух подряд поражений от аутсайдера Восточной конференции « » (109:117, 92:95).

«Думаете, что мы будем феерить на протяжении всего сезона? Хотелось бы, черт возьми, но такого не бывает.

Я промазал много своих бросков, обычно забиваю такое. Но именно поэтому мы любим баскетбол. У каждой игры своя история», – заявил Браун

Браун набрал 24 очка, 14 подборов и 3 перехвата за 38 минут.

Следует отметить, что лидер «кельтов» Джейсон Тейтум пропустил матч.

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