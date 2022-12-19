Джейлен Браун – о двух поражениях от «Орландо»: «Думаете, мы будем феерить на протяжении всего сезона? Такого не бывает»

Теги Бостон Орландо НБА Джейлен Браун Баскетбол

Звездный защитник «Бостона» Джейлен Браун назвал причину двух подряд поражений от аутсайдера Восточной конференции «Орландо» (109:117, 92:95).

«Думаете, что мы будем феерить на протяжении всего сезона? Хотелось бы, черт возьми, но такого не бывает.

Я промазал много своих бросков, обычно забиваю такое. Но именно поэтому мы любим баскетбол. У каждой игры своя история», – заявил Браун

Браун набрал 24 очка, 14 подборов и 3 перехвата за 38 минут.

Следует отметить, что лидер «кельтов» Джейсон Тейтум пропустил матч.

Nike разорвал отношения с Кайри Ирвингом (11 млн в год). Вместе они выпускали лучшие кроссовки в современном баскетболе

Лаури Маркканен вдохновляет сенсационный старт «Юты». Дирижирует атакой и удостаивается сравнений с Лэрри Бердом

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никита Самарин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Без Тейтума конечно тяжко 🏀
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы