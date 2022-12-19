Эл Хорфорд оштрафован на 25 тысяч долларов за то, что ударил Мо Вагнера локтем в область паха

Центровой «Селтикс» оштрафован лигой на 25 тысяч долларов за то, что ударил игрока «Мэджик» локтем в область паха.

В начале третьей четверти матча между командами в пятницу Хорфорд ударил Вагнера в момент ввода мяча из-за боковой.

Судьи выписали ветерану неспортивный фол второй степени за «необязательный и чрезмерный» контакт.

Гонка за титулом НБА: у «Бостона» историческая атака, «Голден Стэйт» все еще вне плей-офф, а рвутся наверх молодые