Эл Хорфорд оштрафован на 25 тысяч долларов за то, что ударил Мо Вагнера локтем в область паха

Теги Бостон Орландо НБА штрафы Эл Хорфорд Моритц Вагнер Баскетбол

Центровой «Селтикс» Эл Хорфорд оштрафован лигой на 25 тысяч долларов за то, что ударил игрока «Мэджик» Мо Вагнера локтем в область паха.

В начале третьей четверти матча между командами в пятницу Хорфорд ударил Вагнера в момент ввода мяча из-за боковой.

Судьи выписали ветерану неспортивный фол второй степени за «необязательный и чрезмерный» контакт.

Гонка за титулом НБА: у «Бостона» историческая атака, «Голден Стэйт» все еще вне плей-офф, а рвутся наверх молодые

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы