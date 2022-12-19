Эл Хорфорд оштрафован на 25 тысяч долларов за то, что ударил Мо Вагнера локтем в область паха
Центровой «Селтикс» Эл Хорфорд оштрафован лигой на 25 тысяч долларов за то, что ударил игрока «Мэджик» Мо Вагнера локтем в область паха.
В начале третьей четверти матча между командами в пятницу Хорфорд ударил Вагнера в момент ввода мяча из-за боковой.
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