Паоло Банкеро набрал 31 очко в победном матче с «Бостоном»

Теги Бостон Орландо НБА видео Паоло Банкеро Баскетбол

Первый номер драфта-2022 Паоло Банкеро помог «Орландо» добиться выездной победы в матче с «Бостоном» (95:92).

Банкеро провел на площадке 34 минуты, за которые реализовал 9 из 21 с игры (6 из 7 из-за дуги). На его счету 31 очко.

Шесть дальних попаданий – личный рекорд итальянца.

В активе «большого» также 6 подборов, 3 передачи и 2 передачи.

«Ты же болельщик «Клипперс»? Похоже, они поимели нас обоих». Блэйк Гриффин уже давно готовится к карьере в стендапе

Материалы по теме