Паоло Банкеро набрал 31 очко в победном матче с «Бостоном»
Первый номер драфта-2022 Паоло Банкеро помог «Орландо» добиться выездной победы в матче с «Бостоном» (95:92).
Банкеро провел на площадке 34 минуты, за которые реализовал 9 из 21 с игры (6 из 7 из-за дуги). На его счету 31 очко.
Шесть дальних попаданий – личный рекорд итальянца.
В активе «большого» также 6 подборов, 3 передачи и 2 передачи.
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