Первый номер драфта-2022 помог « » добиться выездной победы в матче с « » (95:92).

Банкеро провел на площадке 34 минуты, за которые реализовал 9 из 21 с игры (6 из 7 из-за дуги). На его счету 31 очко.

Шесть дальних попаданий – личный рекорд итальянца.

В активе «большого» также 6 подборов, 3 передачи и 2 передачи.

«Ты же болельщик «Клипперс»? Похоже, они поимели нас обоих». Блэйк Гриффин уже давно готовится к карьере в стендапе