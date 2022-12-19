Игроки «Орландо» посмеялись над «Бостоном» после второй победы подряд

Теги Бостон Эдди Хауз Орландо НБА фото Рафер Олстон соцсети Маркелл Фульц Мо Бамба Коул Энтони Баскетбол

Игроки «Орландо» посмеялись над «Бостоном» после второй выездной победы.

Маркелл Фульц, Мо Бамба и Коул Энтони выложили в соцсетях гифку с Рафером Олстоном, который выписывает оплеуху Эдди Хаузу в матче «Мэджик» и «Селтикс» в плей-офф 2009 года.

В воскресенье «Орландо» победил в Бостоне со счетом 95:92, в пятницу – 117:109.

Еще недавно все требовали обмена Уэстбрука. Сейчас он повторяет рекорды Мэджика и Маггзи Богза, а «Лейкерс» не хотят его отпускать

«Ты же болельщик «Клипперс»? Похоже, они поимели нас обоих». Блэйк Гриффин уже давно готовится к карьере в стендапе

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Денис Храпунов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Бостон заслужил. Сливать 2 матча подряд Орландо это перебор.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Light Yagami
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Комментарий скрыт
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы