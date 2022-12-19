Игроки «Орландо» посмеялись над «Бостоном» после второй победы подряд
Игроки «Орландо» посмеялись над «Бостоном» после второй выездной победы.
Маркелл Фульц, Мо Бамба и Коул Энтони выложили в соцсетях гифку с Рафером Олстоном, который выписывает оплеуху Эдди Хаузу в матче «Мэджик» и «Селтикс» в плей-офф 2009 года.
В воскресенье «Орландо» победил в Бостоне со счетом 95:92, в пятницу – 117:109.
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