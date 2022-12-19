Игроки «Орландо» посмеялись над «Бостоном» после второй победы подряд

Игроки «Орландо» посмеялись над « » после второй выездной победы.

, и выложили в соцсетях гифку с Рафером Олстоном, который выписывает оплеуху Эдди Хаузу в матче «Мэджик» и «Селтикс» в плей-офф 2009 года.

В воскресенье « » победил в Бостоне со счетом 95:92, в пятницу – 117:109.

Еще недавно все требовали обмена Уэстбрука. Сейчас он повторяет рекорды Мэджика и Маггзи Богза, а «Лейкерс» не хотят его отпускать

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