Кайл Кузма: «Лейкерс» снова взяли бы титул в 2021 году, если бы не проблемы со здоровьем»
Экс-форвард «Лейкерс» Кайл Кузма считает, что калифорнийская команда стала бы чемпионом НБА в 2021 году, если бы не многочисленные травмы.
Кузма высказал эту мысль в социальных сетях, отреагировав на пост болельщика. Тот написал: «Лейкерс» будут в плей-офф, если Леброн и Эй Ди будут здоровы».
«Лейкерс» снова взяли бы титул в 2021 году, если бы не проблемы со здоровьем», – написал Кузма.
В сезоне-20/21 «Лейкерс» защищали титул после победы в «пузыре». Леброн Джеймс тогда отыграл лишь 45 матчей в регулярке, Энтони Дэвис – 36.
Калифорнийцы уступили в первом раунде «Финиксу». В межсезонье-2021 Кузму обменяли в «Вашингтон».
«Жук» был изгоем авторынка США. Все изменилось благодаря новаторству рекламщиков и Уилту Чемберлену
Комментарии