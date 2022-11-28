Кайл Кузма: «Лейкерс» снова взяли бы титул в 2021 году, если бы не проблемы со здоровьем»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Финикс НБА Вашингтон Энтони Дэвис Кайл Кузма Баскетбол

Экс-форвард «Лейкерс» Кайл Кузма считает, что калифорнийская команда стала бы чемпионом НБА в 2021 году, если бы не многочисленные травмы.

Кузма высказал эту мысль в социальных сетях, отреагировав на пост болельщика. Тот написал: «Лейкерс» будут в плей-офф, если Леброн и Эй Ди будут здоровы».

«Лейкерс» снова взяли бы титул в 2021 году, если бы не проблемы со здоровьем», – написал Кузма.

В сезоне-20/21 «Лейкерс» защищали титул после победы в «пузыре». Леброн Джеймс тогда отыграл лишь 45 матчей в регулярке, Энтони Дэвис – 36. 

Калифорнийцы уступили в первом раунде «Финиксу». В межсезонье-2021 Кузму обменяли в «Вашингтон».

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