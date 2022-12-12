Звездный центровой «Филадельфии» записал на свой счет 53 очка и 12 подборов в победном матче с (131:113).

Эмбиид во второй раз в нынешнем сезоне набирает 50 и более очков, за карьеру у него теперь четыре таких матчах. Это также 30-я встреча в карьере Эмбиида с 40 очками и 10 подборами. Единственным игроком в истории «Сиксерс», кто делал подобное помимо Джоэла, является легендарный центровой .

За 34 минуты Эмбиид реализовал 20 из 32 с игры и 11 из 11 с линии. В его активе также 3 передачи и 1 блок-шот.

Ранее в этом сезоне в матче с «Ютой» Эмбиид набирал 59 очков.

В последних 10 матчах Джоэл набирает в среднем 37,9 очка, это третий результат в истории клуба (первое и второе место у Чемберлена – 39,2 и 38,2 на отрезках из 10 матчей).

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